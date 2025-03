Süß: Jason Momoa posiert mit Adria Arjona auf dem Red Carpet

Jason Momoa (45) und Adria Arjona (32) zeigten sich erneut als Paar auf dem roten Teppich. Die beiden besuchten am Dienstagabend die Premiere des Films "Black Bag" im Curzon Mayfair in London. Obwohl weder Jason noch Adria Teil des Casts sind, nutzten sie die Gelegenheit für einen gemeinsamen Abend, um Freunde zu unterstützen. Die gute Chemie zwischen dem Aquaman-Star und der Schauspielerin war auch hier unübersehbar, während sie Seite an Seite für die Kameras posierten.

Die Hauptrollen im Spionagethriller "Black Bag", der von Steven Soderbergh (62) inszeniert wurde, spielen Cate Blanchett (55) und Michael Fassbender (47). Der Film ist bereits ein Kritikerliebling und hält derzeit beeindruckende 93 Prozent auf Rotten Tomatoes. Für Adria und Jason war der Abend jedoch nicht ihr erster gemeinsamer Auftritt in der Öffentlichkeit: Bereits einen Monat zuvor hatten sie bei dem SNL50-Konzert-Event in New York City gemeinsam ihren ersten öffentlichen Auftritt. Die beiden daten sich inzwischen laut Insidern seit knapp einem Jahr.

Jason Momoa scheint nach seiner Trennung von Lisa Bonet (57) wieder sein Glück gefunden zu haben. Adria, die für ihre Auftritte in Filmen wie "Morbius" bekannt ist, passe Berichten zufolge perfekt zu ihm. Laut einem Insider des People Magazins teile das Paar die Begeisterung für Abenteuer und Outdoor-Aktivitäten, wie Motorradfahren und Naturerkundungen. Jason, der kürzlich seinen 45. Geburtstag feierte, habe sich außerdem positiv zu seinem neuen Lebensjahr geäußert und gezeigt, wie sehr er die frischen Anfänge in seinem Leben genießt. Zwischen ihm und seiner neuen Partnerin scheint es jedenfalls bestens zu laufen.

Instagram / prideofgypsies Adria Arjona und Jason Momoa

Getty Images Adria Arjona und Jason Momoa bei der Premiere zu "Black Bag" in London

