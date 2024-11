Jason Momoa verliert in Spielen immer gegen Sohn Nakoa-Wolf

Jason Momoa (45) ist nicht bekannt dafür, besonders wettbewerbsorientiert zu sein, doch wenn es um Spiele mit seinem Sohn Nakoa-Wolf (15) geht, macht er gerne eine Ausnahme. In einem exklusiven Interview mit dem Magazin People erzählte der Schauspieler, dass er beim Spielen von Brett- und Kartenspielen mit seinen Kindern durchaus Ehrgeiz entwickele. "Mein Sohn schlägt mich in letzter Zeit ständig, und er liebt es, es mir unter die Nase zu reiben", gestand Jason schmunzelnd.

Der Aquaman-Star sprach auch über seine neue Zusammenarbeit mit Monopoly Go!, dem erfolgreichsten mobilen Spiel aller Zeiten, das nun seine erste globale Kampagne startet. In dem dazugehörigen Werbespot sieht man Jason gemeinsam mit Chris Pratt (45), Keke Palmer (31) und Will Ferrell (57), der der ikonischen Figur Mr. Monopoly seine Stimme leiht. "Es ist toll, dass man mit Freunden und Familie spielen kann", sagte Jason über das Spiel. "Ich bin mit Monopoly aufgewachsen, und jetzt kann ich es unterwegs mit meiner Mutter spielen und ihr Miete abknöpfen."

Abseits der Arbeit freut sich Jason darauf, die kommenden Feiertage mit seinen Liebsten zu verbringen. "Ich hole meine Mom nach Montana, wir werden mit meinen Kids und ein paar ihrer Freunde Schneemobil fahren", verriet der zweifache Vater. Sein Sohn habe das schon richtig drauf, und er werde seiner Tochter Lola noch ein bisschen Nachhilfe geben. Jason, der die beiden Teenager gemeinsam mit seiner Ex-Frau Lisa Bonet (57) großzieht, legt Wert auf Familienzeit und darauf, seine hawaiianischen Wurzeln an seine Kinder weiterzugeben. Die Namen seiner Kinder, Nakoa-Wolf und Lola Iolani (17), bedeuten "Krieger" und "königlicher Falke" und ehren sein kulturelles Erbe.

Instagram / prideofgypsies Jason Momoa mit seinem Sohn Nakoa-Wolf und seiner Tochter Lola im März 2022

Getty Images Jason Momoa, Schauspieler

