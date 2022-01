Bei welchem TikToker klingelte die Kasse im vergangenen Jahr am lautesten? Dass die Web-Stars nicht nur zur reinen Unterhaltung ihre Zeit in die sozialen Medien investieren, ist inzwischen bekannt. Werbung, Kooperationen und Co. können auch eine Menge Geld einbringen. Das Forbes-Magazin listete nun auf, welche Netzbekanntheiten dieses Geschäftsmodell am besten beherrschen. Im Video seht ihr die Top fünf der erfolgreichsten TikToker!

