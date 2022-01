Hot, hotter, Jennifer Lopez (52)! Die US-Amerikanerin ist nicht nur begnadete Sängerin und Schauspielerin, sie hat auch in Sachen Fashion einiges auf dem Kasten. Bei vielen ihrer Fans gilt die "Hustlers"-Darstellerin als Styling-Vorbild. Dabei ist sie gerne auch mal sexy unterwegs, wie sie kürzlich mit einem heißen Foto im Netz unter Beweis stellte. Nun hat die Stilikone eine besondere Bitte an ihre Fangemeinde: Jennifer fragt ihre Fans im Netz nach Fashion-Tipps!

Jacke oder keine Jacke? Das ist hier die Frage! Jennifer postete zwei Bilder bei Instagram, die ihr Outfit einmal mit und einmal ohne zeigen. Sie wollte von ihren Fans wissen, welchen der beiden Styles diese präferieren. Ohne den Überwurf ist das Ganze wieder einmal besonders sexy, denn die Sängerin trägt oben herum nur ein schwarzes BH-Top aus Leder. "Du siehst in beiden Looks perfekt aus", kommentierte ein User freudig. Viele plädierten für die Variante ohne Jacke, manchen gefiel es mit besser. Bei einem waren sich die Fans jedoch einig: Jennifer sehe immer toll aus.

Freund Ben Affleck (49) wird sich sicherlich über beide Anblicke sehr freuen! Auch für ihn putzt sich die 52-Jährige gerne schön heraus, wie zuletzt in einem hotten Bauchfrei-Look bei der Premiere seines neuen Films. In einem Interview mit Extra TV schwärmte der Schauspieler dann noch von seiner Beziehung: "Es ist eine sehr glückliche Zeit in meinem Leben."

Jennifer Lopez, Instagram Jennifer Lopez, Schauspielerin

Getty Images Jennifer Lopez im Oktober 2021

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez bei der Premiere von "The Last Duel" in New York, 2021

