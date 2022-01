Sammie Cimarelli darf sich über Nachwuchs freuen! 2020 nahm die Schönheit an der ersten Staffel der beliebten Netflix-Serie "The Circle" teil, die noch heute zu einem der gefragtesten Reality-Formate des Streamingdienstes zählt. Mit ihrer Teilnahme konnte sich die Beauty zwar nicht den ersten Platz sichern, sondern musste sich als Drittplatzierte geschlagen geben – allerdings bekam sie den Fan Favorite Award überreicht. Jetzt hat Sammie erneut besonders erfreuliche Neuigkeiten: Sie erwartet ein Baby!

Via Instagram verkündete Sammie stolz, dass sie und ihr Partner Spencer Moore II ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Auf den Bildern ist bereits das beachtliche Babybäuchlein der Reality-TV-Bekanntheit zu sehen. Mit einem strahlenden Lächeln auf den Lippen streichelt das Paar die süße Rundung. Das Jahr hätte also wohl kaum besser für die beiden starten können. "2022", betitelte Sammie die Bilderreihe mit Schnappschüssen an der Seite ihres Liebsten.

Weitere Details zu ihrem Spross gab Sammie bisher zwar noch nicht bekannt – ihre Community ist allerdings schon jetzt völlig aus dem Häuschen. Unter den Gratulanten sind auch einige ehemalige Show-Kollegen wie Joey Sasso oder Tammy Eason zu finden. Sie wünschen den werdenden Eltern neben Glück für die Schwangerschaft nur das Allerbeste.

Instagram / sammiee Sammie Cimarelli mit ihrem Partner Spencer

Instagram / sammiee Sammie Cimarellis Babybauch

Instagram / joeysasso Joey Sasso, Chris Sapphire und Sammie von der ersten "The Circle"-Staffel

