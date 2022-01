Das Warten hat ein Ende: Diesen Freitag startet endlich die neue Staffel des Dschungelcamps! Nachdem die 2021er-Ausgabe abgesagt werden musste, können sich Fans des Formats jetzt wieder freuen. Zwölf tapfere Promis treten an und stellen sich den verschiedenen Aufgaben. Und auch dieses Mal gibt es wieder einen Titelsong mit Ohrwurmcharakter, der die Sendung einleiten wird. "Around The World" ist der neue Dschungelcamp-Hit!

Wie RTL verkündete, wird ein Klassiker die neue Ausgabe vom Dschungelcamp begleiten. Dabei handelt es sich um den altbekannten Song "Around The World" von The Disco Boys! Der Oldie wurde für das Intro wohl sogar extra neu aufgelegt. Als Dazz-Remix wird das gute Stück zu hören sein und die Ohren seiner Hörerschaft wohl nicht mehr allzu schnell verlassen. Im Netz können sich die Fans der Sendung einen Eindruck vom neuen Hit verschaffen und sind schon jetzt begeistert. "Überragend", kommentierte ein User unter dem Song.

Damit steht dem TV-Start am Freitag nichts mehr im Wege. Auch die Teilnehmer haben sich gut auf ihr Abenteuer vorbereitet. Erst kürzlich berichteten die Stars darüber, welche Luxusartikel sie mit ins Camp nehmen werden. Manuel Flickinger (33) will unbedingt seinen Fächer und einen Expander dabei haben!

Getty Images Robert McCarron aka Dr. Bob mit Daniel Hartwich und Sonja Zietlow, 2015

ActionPress Sonja Zietlow und Daniel Hartwich für das Dschungelcamp 2013

Instagram / officiallafayettediamond "Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger als Lafayette Diamond

