Der Dschungelcamp-Start rückt immer näher! Am Freitag öffnet der TV-Urwald bereits zum 15. Mal seine Pforten und empfängt abenteuerliche Promis, die sich die Krone schnappen wollen. Seit einigen Tagen warten die Kandidaten, darunter auch Lucas Cordalis (54) und Tina Ruland (55), bereits sehnsüchtig auf ihren Einzug in das kahle Camp rund ums Lagerfeuer. Jetzt wurde bekannt, welche Luxusgüter die Camper mitnehmen werden!

Auf dem offiziellen Instagram-Account der Sendung wurden diese News am Dienstagnachmittag verraten. Genau zwei private Luxusgüter dürfen die Promis mit sich führen – vielen war offenbar ihr Schlaf wichtig. Jasmin Herren (43) nimmt ein Kopfkissen und Eukalyptus-Öl mit. Bachelor-Girl Linda-Caroline Nobat (26) hingegen setzt auf Pflegeprodukte und führt einen Massagehandschuh sowie Vaseline mit sich. Ex on the Beach-Bekanntheit Tara Tabitha (28) hat ein Kissen und eine Haarbürste im Gepäck. Ex-Luder Janina Youssefian (39) will ebenfalls ihre Haare bürsten und hat zudem einen Lippenstift dabei. Und Tina Ruland? Die Schauspielerin kann nicht auf ihre Tagescreme und ihren Morgenmantel verzichten. Auch Anouschka Renzi (57) will sich am Morgen verhüllen und hat des Weiteren Ohrenstöpsel in petto.

Die Herren der Schöpfung halten es ebenfalls simpel: Filip Pavlovic (27) hofft auf ausreichend Schlaf dank Kissen und Ohrenstöpsel. Eric Stehfest (32) hingegen schenkt ein Talisman Kraft, Haarwachs seinen Haaren Halt. Prince Charming-Star Manuel Flickinger (33) will mit einem Fächer und einem Expander durchhalten, während Lucas mit Schlafbrille und Ohrstöpseln auf ruhige Nächte setzt. Harald Glööckler (56) wünscht sich auf seinem Kuschelkissen einen frischen Atem dank Mundspray. Zu guter Letzt nimmt auch Peter Althof (66) ein Kissen und einen Talisman mit.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

Anzeige

Instagram / officiallafayettediamond "Prince Charming"-Kandidat Manuel Flickinger als Lafayette Diamond

Anzeige

RTL Eric Stehfest, Dschungelcamp-Kandidat 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de