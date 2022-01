Die Promis starten ins Abenteuer! Am 21. Januar geht das Dschungelcamp in eine neue Runde. Die zwölf Kandidaten, die sich der Herausforderung in Südafrika stellen, stehen bereits fest. Unter anderem sind Modezar Harald Glööckler (56), Schlagersänger Lucas Cordalis (54) und die ehemalige Bachelor-Kandidatin Linda Nobat (26) mit von der Partie. Inzwischen sind die Kandidaten bereits aufgebrochen. Wen und was das Publikum in der kommenden Staffel zu erwarten hat, erfahrt ihr im Video!

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de