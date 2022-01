Reality-Sternchen Alessia Dorigo hat einen ungewöhnlichen Schönheitseingriff hinter sich! Die Transgender-Beauty präsentierte ihr neues Ich in der Vergangenheit nicht nur einmal im Fernsehen. 2020 war die Kölnerin bei First Dates Hotel zu sehen, vergangenes Jahr versuchte sie ihr Glück in Ralf Schmitz' (47) neuem Format "Voll verschossen". Eine Sache, die die Brünette auch stets bei ihren Show-Auftritten belastet hat, schaffte sie nun beim Beauty-Doc ihres Vertrauens aus der Welt: Um endlich lange und schmerzfrei auf High Heels stehen zu können, ließ sich Alessia die Fußsohlen unterspritzen!

Mit Promiflash sprach sie über den Eingriff bei Dr. Afschin Fatemi in Düsseldorf. Was in Hollywood schon längst Trend ist, gönnte sich Alessia nun, um ihren Traum zu erfüllen! Doch was genau wurde gemacht? "Hyaluronsäure wird in die Fußballen gespritzt, die dadurch aufgepolstert werden. Man kann das mit Gel-Pads vergleichen. Dies führt dazu, dass die Füße schmerzunempfindlicher werden", erklärte der Mediziner gegenüber Promiflash. Circa ein Milliliter werde pro Fuß eingesetzt. Alessia ist nach den zwei kleinen Pieksen ganz aus dem Häuschen: "Ich bin happy, dass ich mich dafür entschieden habe, mir das zu gönnen. Jetzt habe ich wie innerliche Gel-Pads." Die Unterspritzung habe auch gar nicht wehgetan.

Doch warum ist der TV-Bekanntheit das schmerzfreie Gehen auf hohen Schuhen denn so wichtig? "Mir tun meine Füße immer sehr, sehr, sehr schnell weh. Das erinnert mich an die Zeit früher zurück mit Anfang 20, als ich meine Umwandlung begonnen habe und sofort fröhlich in High Heels rumlaufen wollte. Das hat natürlich gar nicht geklappt. Ich bin hingefallen, umgeknickt", erklärte sie im Gespräch mit Promiflash. Mittlerweile können sie zwar einwandfrei auf den hohen Hacken laufen, das Schmerzproblem konnte sie bis dahin allerdings nie lösen. Der Effekt nach der Behandlung sei so toll, dass sie es kein Stück bereue. Eine Unterspritzung dieser Art kostet laut Dr. Fatemi übrigens etwa 700 Euro.

Realitysternchen Alessia Dorigo und Dr. Afschin Fatemi

Dr. Afschin Fatemi und Alessia Dorigo

Alessia Dorigo in Köln im September 2019

