Kate und Prinz Harry verband laut Insider tiefe Freundschaft

Prinz Harry (40) und seine Schwägerin Prinzessin Kate (43) haben heute ein angespanntes Verhältnis. Als der Rotschopf noch ein arbeitendes Mitglied der Königsfamilie war, sah das allerdings ganz anders aus. Das berichtet der frühere königliche Butler Grant Harrold in seinem Buch "The Royal Butler: My Remarkable Life of Royal Service". Laut Grant gingen der junge Prinz und Kate zusammen einkaufen oder besuchten Pubs, während Prinz William (43) nicht anwesend war. "Er war früher häufig mit Kate zusammen. William war unterwegs, und Kate und Harry unternahmen gemeinsam etwas", berichtet der einstige Mitarbeiter.

Nachdem Harry und Herzogin Meghan (44) der Königsfamilie den Rücken zugekehrt hatten, vermuteten viele Beobachter, dass der jüngere Sohn von König Charles (76) schon immer ausgegrenzt worden sei. "Die Leute sagen, dass er ausgeschlossen wurde. Doch das war nicht wirklich der Fall", beteuert der Ex-Butler in seinem Buch. Besonders während seiner Beziehung mit Chelsy Davy (39), die von 2004 bis 2011 andauerte, sei seine Beziehung zu Kate enger geworden.

Die Beziehung zwischen Kate und Meghan schien weniger harmonisch zu sein. In der Netflix-Dokumentation "Harry & Meghan" berichtete die US-Amerikanerin, dass sie ein unangenehmes erstes Treffen hatten. "Als ich Kate zum ersten Mal traf, kamen sie und Will zum Essen und ich stand da in zerrissenen Jeans und barfuß", berichtete die Schauspielerin. Die Frau des Thronfolgers habe darauf irritiert geschaut. Obendrein habe Meghan das Paar umarmt, womit sie die steifen Royals offenbar überrumpelte. In der Doku erklärte sie: "Mir wurde bald klar, dass die Formalität, die nach außen hin herrscht, sich im Inneren widerspiegelt. [...] Das hat mich überrascht."

ActionPress / George Rogers Prinzessin Kate und Prinz Harry, 2019

Getty Images Prinz Harry und Chelsy Davy 2008

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan