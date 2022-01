Hardy Krüger hatte genaue Vorstellungen von seinem Grabstein. Der Schauspieler starb am 19. Januar im Alter von 93 Jahren. Seine Ehefrau Anita betonte in einem Statement, dass seine Herzenswärme, sein Gerechtigkeitssinn und seine Lebensfreude ihn unvergesslich machen würden. Trotz seines hohen Alters hatte sich Hardy zu Lebzeiten nicht sonderlich viele Gedanken über den Tod gemacht. Was auf seinem Grabstein stehen sollte, wusste er allerdings schon ganz genau.

"Ich würde vielleicht das Wort 'Glückspilz' auf den Stein schreiben", hatte der Filmstar im Bild-Interview anlässlich seines 90. Geburtstags verraten. Er erklärte, dass er sehr glücklich darüber sei, so ein hohes Alter erreicht zu haben: "Als ich 16 war, habe ich nie geglaubt, dass ich mal 17 werde – weil ich mit dem Tod aufgewachsen bin. Und dass ich es so weit geschafft habe [...], macht mir eine Riesenfreude."

Der dreifache Vater hatte sich vor rund zehn Jahren aus der Schauspielerei zurückgezogen. 2015 erklärte er gegenüber der Zeitung: "Irgendwann ist auch mal gut. Sterben macht einsam. Das mache ich irgendwann einmal gemütlich alleine und nicht vor Publikum. Den letzten Applaus kann man eh nicht mehr hören."

Hardy Krüger, Schauspieler

Hardy Krüger, Schauspieler

Hardy Krüger, Schauspieler

