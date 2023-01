Hardy Krügers (†93) Todestag jährt sich zum ersten Mal

Hardy Krüger (✝93) ist seit einem Jahr tot. Der Schauspieler starb am 19. Januar vergangenen Jahres in Palm Springs in Kalifornien. Obwohl der Hollywood-Star schon 93 Jahre alt war, kam sein Tod unerwartet. Der internationale Durchbruch gelang ihm mit einer Rolle im britischen Spielfilm "Einer kam durch" aus dem Jahr 1957. Danach stand Hardy mit Stars wie John Wayne und Sean Connery (✝90) vor der Kamera. Jetzt jährt sich der Todestag des Schauspielers.

"Du hältst den Atem an, die Welt bleibt stehen [...]. Was bleibt, ist Liebe. Hier ist nun der letzte Vorhang gefallen auf der Bühne der Welt und die Welt verneigt sich vor dir, Vater", schrieb Hardys Sohn Hardy Krüger jr. (54) nach dem Tod seines Vaters auf Instagram. Wo der 93-Jährige nach seinem Tod genau beerdigt wurde, ist nach wie vor unklar.

Seine Tochter Christiane Krüger meinte im April 2022 gegenüber Bild, dass sie es trotz familiärer Spannungen schön fände zu erfahren, wo ihr Vater seine letzte Ruhe fand. Laut Bild-Recherche sei Hardy nicht in Kalifornien beerdigt worden. Christiane Wunsch war es, dass ihr Vater in Berlin beerdigt worden wäre. "Papa ist dort geboren und es war auch früher sein Wunsch, dorthin zurückzukehren", erklärte sie.

Anzeige

Getty Images Hardy Krüger jr. im Dezember 2021

Anzeige

Getty Images Hardy Krüger, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Christiane Krüger, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de