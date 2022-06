Hardy Krüger jr. (54) äußert sich zu seinem Vater. Am 19. Januar 2022 ist der deutsche Schauspieler Hardy Krüger im Alter von 93 Jahren verstorben. Er war vor allem durch seine Rolle in dem Film "Der Flug des Phönix" bekannt geworden. 40 Jahre lang lebte er dann in Kalifornien, wo er auch starb. Kontakt zu seinen Kindern hatte er seit Jahren nicht mehr. Dass Hardy sich zurückgezogen hat, nimmt ihm sein Sohn aber nicht übel.

Gegenüber Bild berichtete der 54-Jährige nun, dass er rund sechs Jahre vor Hardys Tod keinen Kontakt mehr zu seinem Vater gehabt habe. Auch in seinem Testament wurde der Let's Dance-Kandidat nicht erwähnt: "Ich kann verstehen, dass man das Bedürfnis hat, sich von allem zurückzuziehen. Jeder Mensch hat seine Prioritäten im Leben. Bei meinem Vater war es Anita", erklärte er. Anita war Hardys dritte Ehefrau, mit der er bis zu seinem Tod zusammengelebt hatte.

Von ihr hatte der "Stauffenberg"-Darsteller auch die traurige Nachricht erfahren. Es sei eine kurze E-Mail von Anita gewesen. Bis heute wisse Hardy Krüger jr. nicht, woran genau sein Vater gestorben ist oder ob er eine Ruhestätte hat. Er habe sogar in die USA reisen wollen, konnte Anita jedoch nicht mehr erreichen.

Anzeige

Getty Images Hardy Krüger im September 2015

Anzeige

Getty Images Hardy Krüger mit seiner Ehefrau Anita, September 2015

Anzeige

RTL / Michael de Boer-action press Hardy Krüger jr., "Let's Dance"-Kandidat 2022

Anzeige

Überrascht es euch, dass Hardy den Rückzug seines Vaters verstehen kann? Ja, irgendwie schon. Nee, tatsächlich nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de