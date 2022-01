Hardy Krüger Jr. (53) trauert um seinen Papa! Erst heute machte die tragische Nachricht von Hardy Krügers (93) Tod die Runde. Im stolzen Alter von 94 Jahren starb die Schauspiel-Legende gestern in Kalifornien. Im Jahr 2020 hatte sein jüngster Sohn noch berichtet, kaum mehr Kontakt zu seinem Vater zu haben. Doch der Schmerz sitzt tief. Im Netz meldete er sich nun zu Ehren seines Papas rührend zu Wort.

Via Instagram teilte der 53-Jährige ein Foto aus Kindheitstagen mit seinem Vater. Noch würden ihm die Worte fehlen, um seine Emotionen zu formulieren, doch Hardy Krüger Jr. schrieb: "Was bleibt, ist Liebe, Respekt und mein tiefster Wunsch, dass nun dein Weg ein friedlicher und glücklicher sein wird." An seinen Vater scheint der Darsteller beste Erinnerungen zu haben. "Das Leben hat mich reich beschenkt, an wertvollen Momenten, schönen Plätzen und bewegenden Begegnungen, doch was mich wohl am meisten geprägt und inspiriert hat, bist du!"

Am Ende seines emotionalen Beitrags wandte er sich an die hinterbliebene Ehefrau des Schauspielers. "Mein herzliches Beileid gehört seiner großen Liebe, über 40 Jahre war sie an seiner Seite – Anita Krüger." In seiner Instagram-Story teilte er zudem das Bild einer Kerze.

Instagram / hardykruegerjr Hardy Krüger mit seinen Kindern

Getty Images Hardy Krüger mit seine Ehefrau Anita

Getty Images Hardy Krüger jr. im November 2018 in München

