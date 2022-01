Hardy Krüger Jr. (53) erweist seinem Vater die letzte Ehre! Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Hardy Krüger im stolzen Alter von 93 Jahren verstorben ist. Die Schauspiellegende schied in ihrem Haus in Kalifornien aus dem Leben. Zu seinem Sohn hatte der Filmdarsteller in den vergangenen Jahren kaum noch Kontakt. Dennoch trauert Hardy Jr. um seinen Vater und erinnert mit einem liebevollen Brief an dessen Leistungen als Schauspieler!

Die Bunte veröffentlichte eine rührende Nachricht an seinen berühmten Papa. "Hunderte Rollen hast du gespielt. Nein, du hast sie gelebt. Mit jeder Faser deines Körpers", erklärte Hardy Junior. Sein Vater hatte in den 1950er und 1960er-Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Schauspielern gehört. Laut seinem Sprössling habe Hardy seinen Beruf nicht nur geliebt, sondern für das Verkörpern diverser Charaktere gelebt. Ein Gefühl, das sein Sohn nur allzu gut nachvollziehen kann. "Wir leihen ihnen für einen Moment ein Gefühl – eine Idee – ein Bild von der Geschichte, die wir sind", heißt es weiter in seiner Nachricht. Schon als Kind habe Hardy seine drei Kinder inspiriert.

"Du hast uns auf Reisen mitgenommen. Hast uns Kindern die Welt gezeigt. Das, was wir nicht mit dir erleben durften, hast du uns als Geschichten hinterlassen", dankte er seinem Vater in seinem bewegenden Schriftstück. Hardy Jr. habe in der Vergangenheit zwar wenig Zeit mit seinem Vater verbracht– doch für ihn ist und bleibt der Filmstar sein großes Vorbild – besonders vor der Kamera. "Du brachtest uns zum Staunen, zum Lachen und zum Weinen", erinnert der 53-Jährige in der Widmung an seinen Papa.

Getty Images Hardy Krüger im September 2015 in Dortmund

Instagram / hardykruegerjr Hardy Krüger mit seinen Kindern

RTL / Michael de Boer-action press Hardy Krüger jr., "Let's Dance"-Kandidat 2021

