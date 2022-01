Nur noch wenige Stunden, dann heißt es wieder "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" Am Freitagabend ist es endlich so weit: Das Dschungelcamp öffnet seine Pforten und die Promis ziehen in den Kampf um die Krone. Nachdem Lucas Cordalis (54) wegen einer Covid-Erkrankung nicht antreten kann, gehen nun nur noch elf Stars ins Rennen. Doch wer hat wirklich Chancen, der nächste Dschungelkönig oder die nächste Dschungelkönigin zu werden?

Peter Althof (66) geht in diesem Jahr als Camp-Ältester an den Start. Als ehemaliger Promi-Bodyguard dürfte der Nürnberger Durchhaltevermögen und starke Nerven – aber kommt er damit auch durch die Dschungelprüfungen? Harte Konkurrenz bekommt er zumindest von Eric Stehfest (32). Der ehemalige GZSZ-Star hat eine bewegte Vergangenheit: Jahrelang war der Schauspieler drogensüchtig und machte auch schon einen kalten Entzug. Optimale Voraussetzungen also, um auch bei Reis und Bohnen zu überleben!

Doch auch die Damen der Schöpfung ziehen voller Stärke in den Dschungel. Jasmin Herren (43) musste 2021 den Tod ihres Mannes Willi (✝45) verkraften – und ließ sich davon nicht unterkriegen. Janina Youssefian (39) will aber ebenfalls den Titel holen. Das ewige TV-Luder will im Dschungel seinen schlechten Ruf loswerden und zeigen, dass es mehr auf dem Kasten hat.

Oder setzt sich doch Manuel Flickinger (33) am Ende durch? Vielen Fans ist der quirlige Pfälzer durch Prince Charming bekannt – mit seiner flippigen Art könnte er ganz schön für Stimmung sorgen. Filip Pavlovic (27) ist natürlich auch heiß auf den Sieg. Nachdem der Bachelor in Paradise-Star schon die große Dschungelshow 2021 gewann, will er nun den Thron erobern.

Für Glitzer und Glamour sorgen am Lagerfeuer Tara Tabitha (28) und Linda-Caroline Nobat (27). Die Ex on the Beach-Bekanntheit und die Bachelor-Kandidatin sind die It-Girls im Camp – mit ihrem Temperament könnten die zwei aber auch mal für Zickereien sorgen. Ob sie wohl mit Anouschka Renzi (57) aneinandergeraten werden? Die Schauspielerin und ihre Kollegin Tina Ruland (55) bringen etwas mehr Show- und Lebenserfahrung mit und lassen sich sicher nicht die Butter vom Brot nehmen.

Als letzter und wohl pompösester Kandidat zieht Harald Glööckler (56) in das diesjährige Dschungelcamp ein. Der Designer liebt Luxus – den wird er zwischen Spinnen und Schlangen im TV-Urwald aber wohl kaum erleben. Im Kampf um den Titel will der 56-Jährige sogar seine vegetarische Diät pausieren. Jetzt seid ihr gefragt: Wer ist euer Liebling am Lagerfeuer? Stimmt unten ab!

