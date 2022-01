Die Comedy-Welt ist erneut in großer Trauer! Louie Anderson (✝68) begeisterte seit Mitte der 80er-Jahre ein breites Publikum. Der US-Amerikaner stand seitdem als Comedian und Schauspieler für viele erfolgreiche Produktionen vor der Kamera, unter anderem auch für die Serie Ally McBeal in der Rolle des Therapeuten. Mit seinem leichtfüßigen Humor erarbeitete er sich in seiner Jahrzehnte währenden Karriere weltweit eine Fangemeinde. Jetzt gibt es jedoch traurige Nachrichten: Louie ist am heutigen Freitag seinem Krebsleiden erlegen.

Den Tod des Emmy-Preisträgers verkündete dessen langjähriger Publizist Glenn Schwartz dem Magazin People. Demnach sei Louie in einem Krankenhaus in Las Vegas verstorben, wo er wegen seiner schweren Krankheit behandelt worden war. "Er hinterlässt seine zwei Schwestern Lisa und Shanna. Die Todesursache waren Komplikationen aufgrund seiner Krebserkrankung", berichtete Glenn.

Der Komiker hatte erst drei Tage vor seinem Tod verkünden lassen, dass bei ihm ein Lymphom entdeckt worden war. Umso unerwarteter trifft die schockierende Nachricht nun viele Fans und Weggefährten. Zuvor hieß es, dass er gut auf die Behandlung anspreche.

Getty Images Matthew Rhys, Louie Anderson und Keri Russell bei den Emmys 2018

Getty Images Comedian Louie Anderson 2018 in Los Angeles

Getty Images Komiker Louie Anderson

