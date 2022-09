Schwere Vorwürfe: Wurde Louie Anderson (†68) ausgenutzt?

Die Familie des verstorbenen Louie Anderson (✝68) erhebt schwere Vorwürfe! Seit den 80er-Jahren begeisterte der Komiker und Schauspieler ein breites Publikum. Louie stand unter anderem für die Serie "Ally McBeal" in der Rolle des Therapeuten vor der Kamera. Doch Anfang des Jahres schockte eine traurige Nachricht die begeisterten Fans: Der US-Amerikaner erlag seinem Krebsleiden. Jetzt folgte die nächste Schlagzeile: Seine Schwester Lisa Anderson behauptet, dass Louie vor seinem Tod finanziell ausgenutzt wurde!

Wie aus den Gerichtsdokumenten, die The Blast einsehen konnte, hervorgeht, beschuldigte Lisa Louies Agenten und Manager, dass sie den Verstorbenen vor seinem Ableben zu ihrem Vorteil beeinflusst und finanziell ausgenutzt hätten. Lisa forderte bei einem Richter, die Änderungen des Fonds rückgängig zu machen, die die Auszahlungen seines Vermögens und seiner Tantiemen an Familie und Freunde veränderten.

Lisas Verdacht kommt nicht von ungefähr: Vier Tage vor dem Tod ihres Bruders wurden erste Änderungen an Louies Testament vorgenommen, zu denen er ihrer Meinung nach auf dem Sterbebett "gezwungen" worden war – da sich sein "geistiger und körperlicher Zustand so stark verschlechtert hatte, dass er nicht in der Lage war, sich zu widersetzen".

Anzeige

Getty Images Louie Anderson, Komiker

Anzeige

Getty Images Louie Anderson im Januar 2017

Anzeige

Getty Images Louie Anderson, Komiker

Anzeige

Denkt ihr, dass sich Louies Manager und Agent zu dem Vorwurf äußern werden? Nein, warum sollten sie? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de