Schon an Tag eins geht Jasmin Herren (43) den Zuschauern mächtig auf den Keks! Gestern Abend startete das Dschungelcamp in eine neue Runde. Dieses Mal zogen die Promis in ein Camp in Südafrika – doch schon kurz nach dem ersten Schritt in das Lager machte sich bei der Witwe von Willi Herren (✝45) Unzufriedenheit breit: Die Bettenverteilung war der ehemaligen Sommerhaus-Bewohnerin ein Dorn im Auge und sie verlangte direkt nach Zigaretten. Die Dschungel-Fans sind nach diesem Verhalten direkt genervt von Jasmin!

Mit diesem ersten Eindruck konnte die 43-Jährige die Twitter-User nicht überzeugen. "Keine zwei Minuten im Camp und Jasmin geht mir schon auf den Sack", lautete das Urteil eines Nutzers. Dem konnte sich ein anderer nur anschließen: "Jasmin ist mir jetzt schon zu anstrengend." Dass sie sich lautstark über die Bettenwahl ihrer Mitcamper beschwert, sorgt beim Publikum für Augenrollen. "Wer zuerst kommt, mahlt zuerst, Jasmin. Geh mir nicht auf'n Sack", stellte ein Zuschauer klar.

Doch nicht nur die Quengelei über die Schlafsituation, sondern auch ihre Forderung nach Zigaretten lässt die Fans das Schlimmste befürchten. "Boah, sag mir bitte nicht dass die Jasmin genau so nikotinabhängig ist wie Daniele Negroni?" Der DSDS-Star sorgte 2018 in der zwölften Staffel mit seinen Ausrastern wegen des Kippenentzugs für Aufsehen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL/ Stefan Menne Jasmin Herren, Dschungelcamp-Kandidatin 2022

Dschungelcamp, RTL Jasmin Herren im Dschungelcamp in Südafrika

RTL Daniele Negroni 2018 im Dschungelcamp

