Die Dschungelcamp-Kandidaten erleben ganz neue Geschmäcker auf ihrem Gaumen. Am Freitagabend hieß es endlich wieder: Wer wird König oder Königin des Dschungels? Die 15. Staffel der beliebten Reality-TV-Staffel ging an den Start! In der ersten Folge kamen Fans schon ordentlich auf ihre Kosten, denn es durfte bereits geschlemmt werden – und es wurde wie gewohnt ganz schön ekelig: Denn es standen Hoden, Lungen, Augen und Penisse auf dem Speiseplan!

"Herzlich Willkommen zu eurer ersten gemeinsamen Dschungelprüfung – und die heißt 'Wühlen, Wissen, Würgen'", kündigte Daniel Hartwich (43) an – und der Name war Programm. Zunächst mussten die Stars in Gruppen in einem Wühltisch erfühlen, welches Körperteil sich darin verbirgt. Daraufhin hatten sie 60 Sekunden Zeit, die Speisen zu verkosten. Janina Youssefian (39), Peter Althof (66) und Tina Ruland (55) erfühlten prompt Hoden in ihren Händen. Während Peter das gekochte Stück brav im Mund zerkaute, stellten sich die Frauen schlechter an. "Ich bin Vegetarierin!", weigerte sich Tina, in den Hoden zu beißen.

Manuel Flickinger (33) und Anouschka Renzi (57) errieten hingegen auf Biegen und Brechen nicht, was sie da ertasten: Es waren Lungen einer Impala. Dennoch gab der Ex-Prince Charming-Boy beim Zerbeißen alles: Er erspielte nach Peter den zweiten Stern! Filip Pavlovic (27), Eric Stehfest (32) und Jasmin Herren (43) bekamen glitschige Schafaugen serviert, Harald Glööckler (56), Tara Tabitha (28) und Linda Nobat (27) mussten Kudu-Penisse verkosten. Ganz problemlos schaffte es Harald das Glied runter zu schlingen. Fünf Sterne erspielten die Stars insgesamt. "Jasmin, du bist die einzige Frau, die einen Stern geholt hat", lobte Daniel Hartwich die Witwe.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Jasmin Herren im Dschungelcamp in Südafrika

Janina Youssefian, Peter Althof und Tina Ruland im Dschungelcamp 2022

Manuel Flickinger und Anouschka Renzi bei einer Dschungelprüfung

