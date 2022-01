Traurige Nachrichten für alle Rock-Fans! Ende der 50er-Jahre gründete Don Wilson gemeinsam mit seinem Freund Bob Bogle die Instrumental-Rockband The Ventures. Bekannt waren sie vor allem für ihre Songs "Walk Don't Run", "Hawaii Five-O" oder auch "Apache". Im Jahr 2015 verließ der Gitarrist jedoch die Band. Wie Dons Familie nun bekannt gab, ist der Musiker im Alter von 88 Jahren verstorben.

"Unser Vater war ein großartiger Rhythmusgitarrist, der mit seiner Band The Ventures Menschen auf der ganzen Welt berührt hat. Er wird für immer seinen Platz in der Geschichte haben und wurde sehr geliebt und geschätzt. Wir werden ihn vermissen", teilte sein Sohn Tim gegenüber dem Magazin People mit. Der Rocker sei am Samstag im Kreise seiner vier Kinder in seinem Haus in Tacoma eines natürlichen Todes gestorben.

Zuletzt produzierte der Gitarrist gemeinsam mit seiner Familie einen Dokumentarfilm über seine Band namens "The Ventures: Stars on Guitars". "Es bedeutet mir so viel, dass meine Kinder ihn gemacht haben", hatte Don im Dezember 2020 in einem Interview mit People erzählt.

Don Wilson, Gitarrist

Don Wilson (m.) mit Leon Taylor, Ian Spalding, Bob Spalding and Luke Griffin

Don Wilson im Januar 2020

