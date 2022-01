Was läuft da zwischen Tara Tabitha (28) und Filip Pavlovic (27)? Vor wenigen Tagen zogen die beiden gemeinsam mit Eric Stehfest (32), Harald Glööckler (56) und weiteren Promis ins diesjährige Dschungelcamp ein. Dort stellen sie sich den Prüfungen, die der Busch so für sie bereithält. Abseits der Challenges knisterte nicht nur das Lagerfeuer – auch zwischen Tara und Filip sprühen die Funken. Bahnt sich zwischen den beiden etwa eine Dschungel-Romanze an?

An Tag zwei wurde den Zuschauern schnell klar, dass Tara ein Auge auf den einstigen Bachelorette-Kandidaten geworfen hat. Filips Kumpel Serkan Yavuz (28) freut das sehr, wie er gegenüber RTL offenbarte. "Ich find's gut, dass er eine weibliche Bezugsperson da drin hat", erklärte er. Was die Annäherungen zwischen den beiden Reality-TV-Berühmtheiten bedeuten, lasse sich nach so kurzer Zeit jedoch noch nicht sagen. Laut Serkan wünsche sich Filip aber sehnsüchtig eine Frau, mit der er eine Familie gründen kann.

"Der Junge sucht einfach nur nach dem Glück", verriet Serkan diesbezüglich. Es müsse allerdings noch mehr Zeit vergehen, bis sich feststellen ließe, ob sich aus dem Flirt zwischen Tara und Filip auch mehr entwickeln könnte. "Ob's jetzt Tara ist, weiß ich natürlich nicht", stellte der ehemalige Bachelor in Paradise-Teilnehmer dazu abschließend klar.

"Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic im Dschungelcamp 2022

Instagram / serkan___yavuz Serkan Yavuz im Juni 2021

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic bei einer Massage

