Familienurlaub: Serkan Yavuz freut sich vor allem auf Samira

Serkan Yavuz (32) lässt Fans in seinem Podcast "unREAL" an seiner Vorfreude auf den bevorstehenden Familienurlaub teilhaben. Zusammen mit seiner Ex-Partnerin Samira (31) und den gemeinsamen Töchtern Nova und Valea plant der Reality-TV-Star eine Reise in die Türkei. Besonders begeistert zeigt sich Serkan dabei über die Wasserrutschen vor Ort, die seiner Tochter Nova eine große Freude bereiten dürften. "Da bin ich schon sehr, sehr gespannt, wie Nova sich freuen wird, wenn sie die ganzen Wasserrutschen sieht und alles", verrät er.

Die Reise scheint für Serkan mehr als nur ein Familienurlaub zu sein – hauptsächlich fiebert der Reality-TV-Star auf gemeinsame Zeit mit seiner Ex-Partnerin hin. "Ich freue mich vor allem darauf, mit ihr Zeit zu verbringen, wenn wir im Urlaub sind, alles schön ist und man sich ein bisschen fallen lassen kann." Ob sich Samira und Serkan im Familienurlaub wirklich wieder näherkommen werden?

Serkan macht keinen Hehl daraus, dass er die Mama seiner zwei Töchter wieder zurückerobern möchte. "Ich vermisse sie – Samira – so unglaublich", gestand er erst vor wenigen Wochen in seinem Podcast. In dem Familienurlaub werden die beiden Ex-Partner sogar gemeinsam in einer Juniorsuite nächtigen. Die Fans stehen einem möglichen Liebescomeback mit gemischten Gefühlen gegenüber. Während einige Leser durchaus noch Hoffnung sehen für das einstige Paar, sehen viele Fans die Situation kritisch. "Wer einmal betrügt, wird es immer wieder tun", meinte ein User unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yauz, Juli 2023

Instagram / serkan_yavuz Serkan und Samira Yavuz mit ihren zwei Töchtern im Juni 2024

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024