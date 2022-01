Bahnt sich bei Tara Tabitha (28) und Filip Pavlovic (27) etwa eine Romanze an? Die ehemalige Ex on the Beach-Teilnehmerin und der einstige Bachelorette-Boy sind vor wenigen Tagen ins Dschungelcamp in Südafrika gezogen. Dort scheinen sich die beiden auch bestens zu verstehen. Als Tara auf Filips Schoß in seiner Hängematte saß, gestand ihr der gebürtige Hamburger, dass er froh sei, sie bei sich zu haben – sie empfand dasselbe. Viele Zuschauer sind sich deshalb sicher, dass sich bei den beiden ein Flirt anbahnt!

Auf Twitter meinen viele Fans, dass es schon jetzt ziemlich vorhersehbar sei, dass zwischen den Kuppelshow-Stars etwas laufen wird – allerdings nicht ohne Hintergedanken. "Profi Tara und Filip wissen, dass es superclever für die Sendezeit ist, wenn man sich im Dschungel einem Flirt hingibt", vermutete einer von ihnen. Ein weiterer schrieb: "Filip und Tara bereiten schon die Bewerbung für die nächste Staffel von Temptation Island V.I.P. vor."

Filip betonte schon vor seinem Einzug ins Promi-Zeltlager, dass er von einem Flirt in der Show nicht abgeneigt sei. "Ich finde Tara sehr nett... Aber anhand der Bilder ist es immer schwer zu sagen, mit wem man flirten könnte. Ich lasse alles auf mich zukommen, und es kommt so, wie es kommen muss", erklärte er gegenüber Bild.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2022

RTL Tara Tabitha und Filip Pavlovic, Dschungelcamp-Kandidaten 2022

RTL/ Stefan Menne Dschungelcamp-Kandidat Filip Pavlovic

