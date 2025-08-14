Urlaub mit Samira: Serkan Yavuz bekam viele Hate-Kommentare

Serkan Yavuz (32) hat in seinem Podcast "unREAL mit Serkan Yavuz" über seine bevorstehende Reise mit Ex-Frau Samira (31) und den gemeinsamen Töchtern Nova und Valea gesprochen. Doch obwohl er sich auf den Urlaub freut, sind nicht alle von seinen Plänen begeistert. Der Reality-TV-Star erzählte, dass er zahlreiche Hasskommentare dazu erhalten habe. "Da kommen dann Nachrichten wie: 'Ich schwöre, das darf nicht wahr sein, dass sie mit dir in den Urlaub geht!' und das in einem Ton, bei dem du sofort merkst, wie wütend sie das macht", erklärte er. Dennoch betonte Serkan: "Ich freue mich riesig darüber."

Trotz der negativen Reaktionen bleibt Serkan gelassen und freut sich auf die bevorstehenden Tage mit der Familie. Er zeigt sich verwundert über die Intensität einiger Kommentare und äußert Mitleid mit den Menschen, die diese Nachrichten senden. Häufig stecke wohl Unzufriedenheit mit dem eigenen Leben dahinter, vermutet der Reality-Star: "Ich glaube, das liegt einfach daran, dass diese Menschen selbst viel mit sich zu kämpfen haben." Für ihn selbst sei der Urlaub eine Gelegenheit, Zeit mit seinen Kindern zu verbringen und ein harmonisches Miteinander mit Samira zu leben, unabhängig von den Kommentaren Fremder.

Die Entscheidung, die Reise gemeinsam mit seiner Ex-Frau zu unternehmen, folgt offenbar einem Prinzip von gegenseitigem Respekt und Verständnis. Beide scheinen darauf bedacht zu sein, den Kindern eine möglichst unbeschwerte Zeit zu ermöglichen. Für ihren Aufenthalt wählte die Familie sogar eine gemeinsame Juniorsuite, wie er kürzlich verriet. Nach eigenen Angaben sind sie als Erwachsene in der Lage, sich in der geräumigen Unterkunft entsprechend zu arrangieren. Serkan und Samira waren einst ein Paar, das viel Aufmerksamkeit genoss. Trotz der Trennung scheint die Verbindung der beiden Elternteile stark genug, um für ihre Kinder an einem Strang zu ziehen.

Collage: Instagram, Getty Images Samira Yavuz und Serkan Yavuz, Realitystars

ActionPress / Robert Schmiegelt / Future Image Serkan Yavuz, April 2024

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz, Dezember 2021