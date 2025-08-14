Den Tränen nah: Serkan Yavuz hat Foto von Samira immer dabei

Serkan Yavuz (32) teilt in der neuen Folge seines Podcasts "unREAL" einen rührenden Moment mit seiner Ex-Frau Samira (31). Anlässlich des 60. Geburtstags von Samiras Mutter sorgte ihre gemeinsame Tochter Nova für eine Überraschung: Mit einer Polaroid-Kamera bewaffnet lief die 3-Jährige herum und knipste fleißig Erinnerungsfotos. "Und dann kam dieser wunderschöne Moment. Nova meinte: 'Mama, Papa, komm, Foto machen!'", erinnert sich der The 50-Star und erzählt, wie Nova sie dazu brachte, sich hinzuhocken, um auf ihrer Augenhöhe zu sein. Das Ergebnis präsentiert er stolz in die Kamera. "Das werde ich jetzt immer bei mir haben, in meiner Tasche, in meinem Geldbeutel", freut er sich.

Für Samira und Serkan waren die vergangenen Monate nicht immer leicht. Im Februar trennten sich die beiden Realitystars, nachdem Samira von Serkans Seitensprüngen erfahren hatte. Dass ihre Tochter mit der Foto-Aktion für einen Moment ungezwungener Nähe gesorgt hat, bedeutet dem Familienvater daher umso mehr. "Ich finde es so unfassbar schön. Man sieht in Samiras Gesicht, wie sie in dem Moment lacht – so richtig von Herzen", schwärmt Serkan und führt weiter aus: "Ich zittere sogar, wenn ich daran denke – allein, weil sie in dem Moment den Arm um mich gelegt hat. Danke, Nova. Ehrlich. Meine kleine, wundervolle Prinzessin hat einfach einen Moment geschaffen, der so unbeschwert und leicht war."

Seit sein Betrug Anfang des Jahres publik wurde, kämpft Serkan darum, das Herz seiner Ex Samira zurückzuerobern. In seinem Podcast dokumentiert er seine Fortschritte auf dem Weg, ein besserer Mann zu werden und aus seinen Fehlern der Vergangenheit zu lernen. Kürzlich machte er Samira in einer Episode sogar ein ungewöhnliches Angebot – er beteuerte, seine Karriere auf Social Media bereitwillig aufzugeben, wenn er dafür sein altes, stabiles Familienleben zurückbekommen könnte.

Instagram / serkan_yavuz Samira und Serkan Yavuz im Oktober 2024

Instagram / samirayasminleila Serkan und Samira Yavuz mit ihren Töchtern Nova und Valea, Juni 2025

Instagram / samirayasminleila Samira und Serkan Yavuz vor ihrer Trennung