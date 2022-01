Kommt es zur absoluten Sterne-Panne oder gibt es doch ein Festmahl? Seit vergangener Woche kämpfen elf Promis im Dschungelcamp um die Krone. Neben Zickereien am Lagerfeuer und ersten Flirts standen auch schon einige Prüfungen an – und bei denen war das Geschrei von Anouschka Renzi (57), Janina Youssefian (39) und Co. groß. Am Montagabend ist es wieder so weit: Gleich vier Stars ziehen in den Kampf um die Sterne – doch kann das überhaupt was werden?

Für Anouschka, Janina, Harald Glööckler (56) und Linda-Caroline Nobat (27) wird es am Abend ernst. Die vier Trash-Perlen müssen gemeinsam für Essen im Camp sorgen – und das könnte glatt zu einer Herausforderung werden. Zwischen Janina und Linda ging es während ihrer ersten Prüfung bereits rund, nachdem das Ex-Bachelor-Girl ihre Mitstreiterin quasi als "dumm" bezeichnet hatte. Die Hanauerin scheint zudem mächtig auf Krawall gebürstet zu sein und legte sich schon mit mehreren Mitbewohnern an.

Janina hingegen zeigte in der vergangenen Dschungelprüfung überraschend viel Stärke – und kämpfte sich trotz Ekel und fiesen Tierchen durch. Ebenso eisern dürfte Harald an die Herausforderung herangehen, nachdem er seine Stärke schon in der ersten Essensprüfung bewies. Und Anouschka? Die Schauspielerin weinte schon vor ihrer ersten Challenge und schrie sich die Seele aus dem Leib...

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

