Na, ob in dieser Konstellation alle Sterne zu holen sind? An Tag zwei im Dschungelcamp wurden die zwei Streithennen Linda-Caroline Nobat (27) und Janina Youssefian (39) von den Zuschauern zusammen in die Prüfung gewählt – wohl in der Hoffnung, dass sich die beiden während der Ekel-Challenge gewaltig an die Gurgel gehen. Und das passierte sogar schon eher, als es die Fans bestimmt vermutet haben: Schon direkt nach der Verkündung von Sonja Zietlow (53) und Daniel Hartwich (43) gifteten sich die Busch-Diven im Dschungeltelefon an!

Vor allem die 27-jährige Ex-Bachelor-Kandidatin hatte zunächst so gar keinen Bock auf das Abenteuer zu zweit. "Ich hoffe, nichts mit Wissen", wünschte sich Niko Grieserts (31) Verschmähte. Sie wolle es einfach nicht direkt verkacken. Janina zeigte sich hingegen offen und optimistisch – bekam aber direkt eine von dem frisch gebackenen Playboy-Häschen mit. "Aber du wirst vielleicht verkacken!" Die Bohlen-Ex fühlte sich dermaßen angegriffen, dass sie ihre Kontrahentin sofort zurück anblaffte: "Du willst also sagen, dass ich ein bisschen doof bin!"

Lindas Versuch, die angespannte Situation zu retten, machte das Ganze aber nur noch schlimmer: "Wir haben uns bisher nicht so unterhalten, dass ich jetzt deinen Wissenstand bemessen kann. Was ich bis jetzt von dir gehört habe, war jetzt nicht super-berauschend", erklärte sie Janina. Für das Model zu viel – sie düste wutentbrannt ohne ein Wort zu sagen aus dem Sprechzimmer. Linda hatten allein offenbar nichts Besseres zu tun, als dann noch einen drauf zu setzen: "Ich finde sie jetzt nicht doof, aber die hellste Kerze auf der Torte ist sie definitiv nicht", schloss sie ab. Der Zickenbeef ging aber auch noch am Lagerfeuer weiter.

Dschungelcamp, RTL Linda Nobat im Dschungelcamp 2022

Dschungelcamp, RTL Janina Youssefian und Linda Nobat im Dschungeltelefon

RTL Linda Nobat, Dschungelcamp-Kandidatin

