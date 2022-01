Harald Glööckler (56) hält sich nicht mehr allein an der Spitze auf! Schon seit Tag eins im Dschungelcamp ist der Designer der absolute Favorit der Promiflash-Leser. Seine schlagfertige und amüsante Art kommt bei den Fans offenbar super an und Harald sicherte sich fast täglich den Favoriten-Platz. Jetzt scheint der einstige Let's Dance-Juror aber ernst zu nehmende Konkurrenz zu bekommen: Zusammen mit Filip Pavlovic (27) liefert er sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Aber wer hat die Nase vorn?

Knapp – aber eindeutig – geht der Punkt auch in der aktuellen Promiflash-Umfrage an Herrn Glööckler. Der 56-Jährige sicherte sich 40,1 Prozent der Stimmen (Stand: Dienstag, 17:30 Uhr, 3.819 Teilnehmer) und verteidigt damit seinen altbekannten ersten Platz. Der Bachelor in Paradise-Boy ist ihm aber dicht auf den Fersen: Mit 38,2 Prozent der Votes liegt er nicht mal ganz zwei Prozent hinter seinem Konkurrenten um die Dschungelkrone. Auf Platz drei bleibt weiterhin Ex-GZSZ-Darsteller Eric Stehfest (32) – allerdings mit deutlichem Abstand. Ihn sehen 8,1 Prozent der Teilnehmer auf dem Thron.

Und welche Promis sollten im Dschungel besser schnell auf Stimmenfang gehen? Anouschka Renzi (57) hat bisher die wenigstens Fans auf ihrer Seite. Sie liegt mit gerade einmal 30 Stimmen, also 0,8 Prozent, auf dem letzten Platz. Vor ihr reihen sich Linda-Caroline Nobat (27) und Manuel Flickinger (33) auf die am wenigsten aussichtsreichen Ränge der Favoriten-Liste ein.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Dschungelcamp-Star Harald Glööckler

Dschungelcamp, RTL Dschungelcamp-Kandidat Filip Pavlovic

RTL Anouschka Renzi, Dschungelcamp-Kandidatin

