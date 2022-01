Er ist und bleibt der beliebteste Camper! Harald Glööckler (56) konnte die Fans bis jetzt im Dschungelcamp jeden Tag von sich überzeugen. Der selbsternannte Prinz Pompöös zeigt in Südafrika eine ganz neue, sehr nahbare Seite von sich. Damit kommt er bei den Zuschauern extrem gut an! Auch, wenn der Modedesigner am dritten Tag des Dschungels kaum gezeigt wurde, weil der Streit von Janina Youssefian (39) und Linda-Caroline Nobat (27) im Vordergrund stand – seiner Beliebtheit tut das keinen Abbruch. Harald Glööckler verteidigt im Promiflash-Voting seine Spitzenposition!

Fast seit Beginn der 16. Staffel führt Harald die tägliche Promiflash-Dschungelumfrage um den Zuschauer-Favoriten souverän an. Auch am Montag konnte niemand an seinen Platz herankommen (Stand: 24 Januar, 17 Uhr). Von insgesamt 3.001 Votes stimmten ganze 1.546 (51,5 Prozent) für den 56-Jährigen. Und auch die Plätze hinter ihm blieben in der Besetzung gleich. Wie die Tage davor landeten Ex-Bachelor-Kandidat Filip Pavlovic (27) mit 28,5 Prozent (855 Votes) und Ex-GZSZ-Star Eric Stehfest (32) hinter ihm auf den beliebtesten Plätzen.

Obwohl Anouschka Renzi (57) sich in ihrer Dschungelprüfung gar nicht so schlecht anstellte, schaffte die Schauspielerin es nicht, den letzten Rang des Votings zu verlassen. Auf der Beliebtheitsskala landet sie mit lediglich 0,4 Prozent (13 Votes) weiterhin auf Platz elf. Auf Platz zehn kam es hingegen zu einem Wechsel: Die Fans stehen im Streit wohl eher auf Janinas Seite und so stieg Rivalin Linda auf den vorletzten Rang ab. Für sie stimmten nur 1,1 Prozent der Teilnehmer als beliebtester Camper. Platz neun ging ohne Veränderung zum Vortag an Ex-Prince Charming-Kandidat Manuel Flickinger (33) mit 1,3 Prozent (38 Stimmen).

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

