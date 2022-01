Seit einigen Tagen kämpft Harald Glööckler (56) im Dschungelcamp um die heiß begehrte Krone. Dabei zeigt der Designer sich auch immer wieder von seiner emotionalen Seite. Seinen Mit-Campern schüttete er zum Beispiel vor wenigen Tagen sein Herz über seine Eheprobleme aus. Nun erzählte der Modeschöpfer erneut eine rührende Geschichte aus seinem Privatleben: Mit Hilfe einer Wahrsagerin hatte er Kontakt zu seiner verstorbenen Mutter.

Wie RTL in einem Vorschau-Clip zeigt, spricht Harald in der neuen Dschungelcamp-Folge mit seinem Mitstreiter Eric Stehfest (32) über seine verstorbenen Eltern. Der 56-Jährige hatte in der Vergangenheit bereits häufiger über seine schwere Kindheit gesprochen. Sein Vater soll vor allem seiner Mutter gegenüber gewalttätig gewesen sein. Als Harald 13 Jahre alt war, starb seine Mutter. Im Dschungel berichtet er nun davon, wie vor etwa zwei Jahren offenbar mit Hilfe einer Wahrsagerin Kontakt zu seiner verstorbenen Mutter aufgenommen hat. "Was sie mir mitteilen wollte, war, dass sie aufgrund dessen, dass ich die ganze Familiengeschichte verarbeitet habe, hätten sich die Seelen von ihr und meinem Vater bereits wieder versöhnt. [...] Das war natürlich auch eine tolle Nachricht", erzählt er in dem Clip unter Tränen.

Dass Harald in schwierigen Lebenslagen auf die Hilfe von Wahrsagern vertraut, ist kein Geheimnis. Bereits 2018 machte er in einem Interview deutlich: "Im Notfall rufe ich eine meiner Wahrsagerinnen an."

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Getty Images Harald Glööckler beim Grand Prix Ball in Baden-Baden

ActionPress Harald Glööckler, Modedesigner

RTL Harald Glööckler, Dschungelcamp-Kandidat 2022

