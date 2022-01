Die ersten Dschungelcamper öffnen im Busch ihr Herz. An Tag zwei wurde es bereits sehr emotional in der Reality-TV-Show. Willi Herrens (✝45) Witwe Jasmin Herren gab ihren Buschmitbewohnern einen Einblick in die letzten Monate mit ihrem Mann – und enthüllte, dass sie seinetwegen in ihrer Wohnung verprügelt worden ist. Deshalb erhoffe sie sich von der Dschungelcamp-Teilnahme nun einen Neustart. Auch Harald Glööckler (56) machte eine traurige Enthüllung: Er macht sich Sorgen um seine Ehe!

Am Lagerfeuer sprach der Star-Designer mit Tina Ruland (55) über ein Thema, das ihn offenbar stark beschäftigt: sein Mann! "Er wird immer dicker, er lässt sich gehen. Und das ist halt schwierig dann, wenn man weiß, dass jemand auch in einem schwierigen Zustand ist, einem labilen Zustand – ein Mann, mit dem du zusammenlebst, sich so gar nicht motivieren lässt", klagte Harald. "Irgendwann muss man sich auch die Frage stellen… Die Uhr tickt auch", deutete der 56-Jährige an und begann schließlich zu weinen. Das Dschungelcamp sei wie eine Pause für ihn. "Das war ein Grund für mich, teilzunehmen. Für mich ist es ein Reset, ein Punkt rauszukommen, mal Zeit zu haben und mich um ich und mein Inneres zu beobachten."

Bei den Zuschauern kam Haralds Enthüllung und ehrliche Art super an – sie zeigten sich während der Sendung auf Twitter total gerührt: "Glööckler ist so eine aufrichtige Person mit einem guten Herzen. Urteilt nie nach dem Äußeren. Dieser Mann ist grandios!", schwärmte ein Nutzer. "Herrn Glööckler nehm ich das so ab. Das ist ein Kämpfer!", betonte ein anderer. Ein dritter User ging sogar so weit, zu erklären: "Harald Glööckler wird Dschungelkönig. Es geht nur noch um die Plätze zwei und drei."

RTL/ Stefan Menne Designer Harald Glööckler vor dem Dschungelcamp-Einzug

Dschungelcamp, RTL Harald Glööckler bei einer Dschungelprüfung

RTL Dschungelcamp-Star Harald Glööckler

