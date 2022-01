An Tag fünf im Dschungelcamp sollten eigentlich das ehemalige Bachelor-Girl Linda-Caroline Nobat (27) und der Modedesigner Harald Glööckler (56) zu einer Prüfung antreten. Doch diese fiel ins Wasser – der Wind in der Wildnis wehte zu stark. Somit wurde auch die Chance zunichtegemacht, Essen für alle Mitstreiter zu erspielen. Doch dann gab es für die Camper gute News: Trotz gestrichener Prüfung bekamen sie alle zehn Sterne. Das ist unfair, wie danach einige Ex-Dschungelcamper klarstellten!

Besonders der ehemaligen Buschcamperin Giulia Siegel (47) gefiel diese Aktion gar nicht, wie sie bei "Ich bin ein Star – Die Stunde danach" verdeutlichte: "Sie bekommen Essen, ohne es verdient zu haben. Sie bekommen Geschenke, obwohl kein Geburtstag ist." Die Schauspielerin erklärte, dass sie sich noch an Teilnehmer erinnern könne, die nach verlorener Challenge hungern mussten. Dass Stars wie der Ex-GZSZ-Darsteller Eric Stehfest (32) oder der Bachelorette-Kandidat Filip Pavlovic (27) einfach so Essen geschenkt bekommen, sei nicht der Sinn der Sendung.

Zudem hatten die prominenten Wildnisbewohner noch Reis und Bohnen übrig – laut Giulia völlig ausreichend. Auch Jenny Frankhauser (29) mokierte sich darüber, dass die Promis im Busch ohne Prüfung dennoch alle Sterne kassierten. "Ich finde, das sind Mitleidssterne", motzte die Dschungelkönigin von 2018.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

Getty Images Giulia Siegel, DJane

Anzeige

RTL Dschungelcamp-Kandidaten Harald Glööckler und Linda Nobat

Anzeige

Instagram / jenny_frankhauser Jenny Frankhauser, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de