Wie meisterten die Dschungelstars die Prüfung? In der heutigen Folge des Dschungelcamps hätten sich eigentlich die ehemalige Bachelor-Kandidatin Linda-Caroline Nobat (27) und Modedesigner Harald Glööckler (56) der Herausforderung stellen: Bei der Challenge an Tag fünf hätten sie wieder die Chance gehabt, Essen für das Team im Camp zu erspielen. Bei der Prüfung wäre es um Sprungkraft gegangen – doch die Aufgabe musste wegen des Windes abgesagt werden.

An Tag fünf stand eine sportliche Prüfung auf dem Programm. Bei "Stars am Abgrund" sollten die Promis über ein Trampolin in 100 Meter Höhe in ein Netz springen. Dort mussten sie sich fünf Sekunden halten, um einen Stern zu bekommen. Doch diese Aufgabe stand unter keinem guten Stern. “Ich habe Neuigkeiten. Leider muss ich euch sagen, dass wir die Prüfung nicht machen können", verkündete Dr. Bob (71). Wegen des starken Windes sei es einfach zu gefährlich. "Die gute Nachricht ist, dass ihr alle zehn Sterne bekommt!”, erklärte er den beiden Stars.

Die Fans zeigten sich enttäuscht von der Absage! "Für RTL war es nicht möglich eine Ersatzprüfung zu machen?!", empörte sich ein User auf Twitter. "Die hätten wenigstens eine Prüfung improvisieren können", gab ihm ein anderer Recht. "Voll umsonst bis 23:30 gewartet", war das ernüchternde Fazit.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022

Anzeige

RTL Linda Nobat, Dschungelcamp-Kandidatin

Anzeige

RTL Filip Pavlovic und Linda Nobat im Dschungelcamp

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de