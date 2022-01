Schießt sich Anouschka Renzi (57) jetzt ins Aus? Die Schauspielerin sorgte im Dschungelcamp bereits für einige hitzige Diskussionen: Vor allem mit Tina Ruland (55) geriet sie immer wieder aneinander. Und auch an Tag sieben kehrte kein Friede im beliebten Tropen-Camp ein. Im Gegenteil: Die "Tal der Skorpione"-Darstellerin wollte sich keine Blaubeere mit ihren Mitkandidaten teilen – und zoffte sich deshalb heftig mit den anderen Promis. Die Camper sind mittlerweile schon total genervt von Anouschka!

In der neuen Folge wetterten einige VIPs am Lagerfeuer gegen die 57-Jährige – darunter auch Tara Tabitha (28). "Von Anouschka habe ich die Schnauze gestrichen voll. Die Starallüren, die sie die ganze Zeit an den Tag legt... Sie denkt auch, sie ist hier die Königin vom Dschungel", schoss die ehemalige Ex on the Beach-Kandidatin gegen ihre Konkurrentin. Und auch Ex-Rosengirl Linda-Caroline Nobat (27) hat mittlerweile keine Lust mehr auf den ständigen Zoff mit ihr. Sie könne überhaupt nicht nachvollziehen, warum Anouschka andauernd gegen die anderen sticheln müsse.

Auch auf Twitter bekommt die "Küstenwache"-Bekanntheit für ihr Verhalten im Camp viel Kritik. "Anouschka ist so verdammt unsympathisch. Alter Schwede" oder "Ach Anouschka, dann geh doch einfach!", schrieben nur zwei von zahlreichen Nutzern auf der Social-Media-Plattform. Was haltet ihr von Anouschkas Verhalten im Camp? Stimmt in der Umfrage ab.

Anzeige

RTL/ Stefan Menne Die Dschungelstars Anouschka Renzi und Tina Ruland

Anzeige

RTL/ Stefan Menne Anouschka Renzi und Linda Nobat im Dschungelcamp in Südafrika

Anzeige

RTL Anouschka Renzi im Dschungelcamp 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de