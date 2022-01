Bei diesen beiden kracht es heute gewaltig! Schon seit einigen Tagen bahnen sich bei Tina Ruland (55) und Anouschka Renzi (57) dunkle Wolken im südafrikanischen Busch an. Durch Kleinigkeiten geraten die zwei immer wieder aneinander – doch heute reicht es der ehemaligen Let's Dance-Kandidatin: Nach einem fiesen Seitenhieb von Anouschka sucht Tina das Gespräch zu der Schauspielerin und spricht ein Machtwort!

Doch warum eskalierte es so bei den zwei Busch-Grazien? Vorangegangen war der Regelverstoß der Camper, bei dem alle einen ihre Luxusartikel abgeben mussten. Anouschka versuchte das zu umgehen, wurde aber erwischt – was sie sofort Tina in die Schuhe geschoben hat. Doch die 55-Jährige ließ das nicht auf sich sitzen und stellte die "Das Wunder"-Darstellerin zur Rede. "Du hast nicht mal in Erwägung gezogen, dass das völliger Blödsinn ist. [...] Weißt du was, du schlägst andauernd unter die Gürtellinie. Aber Anouschka, du hast vor Deutschland gesagt, dass ich denunzierend werde", polterte die "Manta Manta"-Bekanntheit drauf los.

Anouschka entschuldigte sich zwar bei der Schauspielerin – weiter mit ihr diskutieren wollte sie dann aber auch nicht. "Mir reicht es, ich muss dringend auf Klo, ich hab mich ja entschuldigt", entgegnete die 57-Jährige Tina trocken. Auf Knien habe sie nun wirklich nicht kriechen wollen.

RTL Anouschka Renzi im Dschungelcamp 2022

RTL Tina Ruland im Dschungelcamp

RTL/ Stefan Menne Tina Ruland im Dschungelcamp

