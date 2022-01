Anouschka Renzi (57) legt einen Seelenstriptease hin! Die Schauspielerin sorgt auch am achten Tag im Dschungelcamp für Stress. Nachdem sie gemeinsam mit ihren Mitkandidatinnen Jasmin Herren (43) und Linda-Caroline Nobat (27) bei der Dschungelprüfung versagt hatte, wetterte sie erneut gegen die anderen Camper. Nach der hitzigen Diskussion wirkt die Berlinerin total bedrückt – und sucht Trost bei Harald Glööckler (56) und Eric Stehfest (32). Dabei gesteht sie, dass sie an ADS leidet!

Beim Spülen beichtet sie dem Modeschöpfer und dem ehemaligen GZSZ-Star, dass sie sich "ein wenig dusselig" vorkomme – und deshalb den anderen Kandidaten mitteilen wolle, dass sie am sogenannten Aufmerksamkeits-Defizit-Syndrom leidet: "Das ist ja keine Schande! Ich mache das alles nicht mit Absicht." Daraufhin bricht Anouschka in Tränen aus. "Ich kann nicht mehr", schluchzt sie – und wird dabei von Harald tröstend in den Arm genommen.

Zurück im Camp verkündet der 56-Jährige vor versammelter Mannschaft: "Anouschka hat ADS. Sie wollte das eigentlich nicht mitteilen, ist jetzt aber bereit, es öffentlich mitzuteilen. Sie will nicht vor euch blöd dastehen." Harald finde es total stark von seiner Mitcamperin, dass sie nun öffentlich zu ihrer Krankheit stehen wolle. "Ich mache das nicht mit Absicht. Es tut mir so leid", erklärt die "Tal der Skorpione"-Darstellerin total geknickt. Tatsächlich scheint so langsam Frieden zwischen der TV-Bekanntheit und den anderen VIPs einzukehren: Alle stehen auf – und umarmen die 57-Jährige verständnisvoll.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Anouschka Renzi im Dschungelcamp 2022

RTL Harald Glööckler und Anouschka Renzi im Dschungelcamp

RTL Anouschka Renzi und Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022

