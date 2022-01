Anouschka Renzi (57) erwischt es von oben! Im diesjährigen Dschungelcamp kämpft die Schauspielerin um den Gewinn der heiß begehrten Wildnis-Krone. Doch im Busch sorgt sie vor allem mit ihren Starallüren für eine Menge Gesprächsstoff. Ihre Mitstreiter sind von ihrem divenhaften Gehabe total genervt – auch die tierischen Buschbewohner empfinden ihr Gejammer offenbar als störend. Denn Anouschka wurde von einem Affen angepupst – ist das eine miese Attacke oder einfach verdientes Karma?

Die TV-Bekanntheit hatte es sich gerade auf ihrem Bett gemütlich gemacht, da wurde sie plötzlich von oben attackiert. "Jetzt hat mir einer hier drauf gekackt", motzte die 57-Jährige angeekelt. Zuvor hatten sich die Fellnasen Publikumsliebling Filip Pavlovic (27) als Opfer auserkoren. Nun erwischte es Anouschka, worüber sich die anderen Promis ein Schmunzeln nicht verkneifen konnten. Mit ihrem Gejammer über das mickrige Essen und die anstrengende Nachtwache bringt sie die Camper nämlich mächtig auf die Palme.

"Es hat die Richtige erwischt", flüsterte Tara Tabitha (28) schadenfroh. Der Ex on the Beach-Bekanntheit platzte nach weiteren Nörgeleien Anouschkas der Kragen. "Ich habe die Schnauze gestrichen voll", verdeutlichte sie gegenüber ihrer Mitstreiterin Linda-Caroline Nobat (27). Laut ihr halte sich die Filmdarstellerin für die Königin des Dschungels.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Anzeige

RTL Anouschka Renzi im Dschungelcamp 2022

Anzeige

RTL Die Dschungelcamper 2022

Anzeige

Dschungelcamp, RTL Tara Tabitha, Dschungelcamp-Teilnehmerin 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de