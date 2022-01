Macht ihm die Extremshow zu schaffen? Eric Stehfest (32) stellt sich zurzeit einer der härtesten Prüfungen im deutschen Fernsehen: dem Dschungelcamp. Zusammen mit anderen Promis wie Tina Ruland (55), Harald Glööckler (56) und Filip Pavlovic (27) muss er im Camp mit knappen Essensrationen und ekligen Aufgaben ausharren. Vielen Zuschauern fällt auf, dass der einstige GZSZ-Star dabei sehr still wirkt. Seine Frau Edith, die mit nach Südafrika gereist ist, erklärte jetzt, was bei ihrem Mann los ist.

Auf Instagram gab Edith den Followern jetzt einen Einblick in das Seelenleben ihres Mannes: "Sein Feuer und sein Kampfgeist liegen eben nicht darin, sich anzuschreien. Sondern in Prüfungen, Menschlichkeit und im Miteinander." Sie merke jedoch auch, dass sich Eric die eine oder andere Sorge zu machen scheint: "Ich würde am liebsten rüberrufen: 'Hey, mir und den Kindern geht es gut, du musst dir keine Sorgen machen!'"

Die Situation im Lager sei insgesamt einfach nicht Erics Welt, betonte Edith. Wenn um ihn herum so lautstark gestritten wird, würde er sich eben eher zurückziehen: "Er ist gerade in einer Umgebung, wo ein Ton gesprochen wird, der nicht Seiner ist. Er möchte sich nicht durch Beleidigungen profilieren."

Edith Stehfest, Sängerin

Eric und Edith Stehfest im März 2020

Eric Stehfest bei "Unbreakable – Wir machen Dich stark!"

