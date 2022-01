Als Teil der 15. Staffel der beliebten Realityshow Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! wird Eric Stehfest (32) am kommenden Freitag in den südafrikanischen Dschungel ziehen. Nach seiner heftigen Drogenvergangenheit und den anderen Höhen und Tiefen erwartet den Unbreakable – Wir machen Dich stark!-Darsteller nun also eine weitere Belastungssituation. Mit Promiflash hat der Schauspieler über seinen Einzug in den Urwald gesprochen und verriet: Erics gesamtes bisheriges Leben war eine Vorbereitung auf das Dschungelcamp!

Im Interview mit Promiflash erzählte der ehemalige GZSZ-Darsteller, dass er bereits auf mehrere harte Belastungsproben in seinem Leben gestellt wurde. Extremsituationen wie die Dschungelprüfungen oder der Essensmangel im Camp können ihm deshalb nichts anhaben. "Ich musste viel Scheiße fressen und bin dennoch immer wieder aufgestanden", erklärte er und fuhr fort, dass ihn die knallharten Belastungen in seinem Leben bereits abgehärtet haben. "Ich weiß sehr gut, wie sich ein Leben mit nichts außer einer Matratze im Zimmer anfühlt. Wenn ich diese Prüfungen nicht bestanden hätte, würde ich heute nicht mehr leben", so der 32-Jährige.

Der Einzug in den Dschungel soll als Abschluss seiner persönlichen Selbstfindungsreise dienen. "Ich habe mich in den letzten Jahren intensiv mit der Frage 'Wer bin ich?' beschäftigt und habe einiges herausgefunden", berichtete Eric. Ob dazu auch eine Aussprache mit seiner Mutter Liane Wetterney gehört? Gegenüber Promiflash verriet der Dschungelcamper zumindest, dass er nun eine wichtige Botschaft an sie richten wolle. Im Rahmen seiner Dokumentation hatte er zuletzt erzählt, dass seine Mutter ihn nie lieben könne und viele Fehler in seiner Kindheit gemacht habe.

