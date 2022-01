Will Gus Kenworthy (30) kein Geheimnis mehr aus seinem Liebesglück machen? Mehrere Monate lang gab es Gerüchte, dass der Extremsportler zweieinhalb Jahre nach der Trennung von dem Schauspieler Matthew Wilkas wieder in festen Händen ist. Gus selbst hatte sich dazu bislang zwar noch nicht geäußert – nun ist allerdings ein Foto aufgetaucht, das nicht mehr an seiner neuen Beziehung zweifeln lässt. Es gibt das erste Knutschbild!

Auf Instagram veröffentlichte Gus' Kumpel Douglas Freeman zum einen ein Selfie von sich und dem Sportler bei den Winter X Games in Aspen. Zum anderen teilte er ein Foto, das Gus bei einem Kuss mit einem anderen Mann zeigt, bei dem es sich wohl um seinen Partner handeln soll. Der Glückliche heißt Adam Umhoefer, ist Manager in der Unterhaltungsindustrie und lebt in Los Angeles.

Wie ein Insider gegenüber E! News mitteilte, sind Gus und Adam angeblich schon seit rund zwei Jahren zusammen und sollen sich "unendlich lieben und unterstützen". Ihre Beziehung sollen der Olympionike und sein Liebster allerdings so gut es geht geheimhalten wollen. Dass der Pärchenschnappschuss nun im Netz gelandet ist, scheint Gus aber nicht zu stören. Er kommentierte: "Vielen Dank, dass ihr gekommen seid und mich angefeuert habt - es bedeutet mir sehr viel, euch dabei gehabt zu haben!"

Anzeige

Instagram / douglasfriedman Gus Kenworthy und Adam Umhoefer im Januar 2022 in Aspen

Anzeige

Instagram / guskenworthy Guy Kenworthy, Profi-Sportler

Anzeige

Instagram / douglasfriedman Gus Kenworthy und Douglas Friedman im Januar 2022 in Aspen

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de