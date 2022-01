Die Schonfrist im Dschungelcamp ist bald vorbei! Vor genau einer Woche flimmerte die erste Folge der Südafrika-Version über die TV-Bildschirme. Ein Star musste das Camp auch schon verlassen – allerdings nicht per Zuschauer-Voting, sondern wegen eines Eklats: Janina Youssefian (39) flog wegen rassistischer Äußerungen raus. Schon bald geht es für die Stars aber wirklich aufs Ganze: Denn dann entscheiden die Zuschauer über den Verbleib im Urwald. Für wen könnte es knapp werden – und wer kann sich entspannt zurücklehnen?

In einer aktuellen Promiflash-Umfrage haben 8.539 Leser abgestimmt, welche TV-Stars sie weiterhin in dem Format sehen wollen. Und es könnte ganz eindeutig für mehrere Promis ziemlich knapp werden. Manuel Flickinger (33) und Linda Nobat (27) belegen Platz acht und neun – für sie stimmten nur 186 (zwei Prozent) und 122 (1,4 Prozent) der Teilnehmer. Hinter ihnen bildet allerdings Anouschka Renzi (57) das Schlusslicht. Die Schauspielerin konnte bei den Zuschauern bisher offenbar nicht richtig punkten. Mit nur 119 Votes droht sie aktuell am ehesten auszuscheiden.

Die Fans von Filip Pavlovic (27) können hingegen aufatmen – laut Ranking sollte er keine Probleme haben, in die nächste Runde einzuziehen. Der Bachelorette-Boy bleibt – wie in den vergangenen Tagen – auf Platz eins. Mit 44,7 Prozent der Stimmen (3.817 Votes) hat er sich auch einen ordentlichen Vorsprung zu Designer Harald Glööckler (26,8 Prozent, 2.286 Stimmen) erarbeitet. Eric Stehfest (32) bleibt die konstante Nummer drei auf der Favoriten-Liste.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL/ Stefan Menne Manuel Flickinger im Dschungelcamp

RTL Linda Nobat, Dschungelcamp-Kandidatin

Dschungelcamp, RTL Dschungelcamp-Kandidat Filip Pavlovic

