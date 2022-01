Sie teilt kräftig aus! Nathalie Volk (25) wurde 2013 bei Germany's next Topmodel bekannt. Drei Jahre später nahm sie am Dschungelcamp teil – und hat offenbar auch in der aktuellen Staffel ein kritisches Auge auf die Extremshow: Denn dass Jasmin Herren (43) im südafrikanischen Urwald über ihren verstorbenen Mann Willi spricht, scheint Nathalie ein Dorn im Auge zu sein. Jetzt holte sie gegen Jasmin aus.

Im Interview mit Bild ließ Nathalie kein gutes Haar an der ehemaligen Temptation Island V.I.P.-Kandidatin: "Ich bin ein Familienmensch und eine Witwe, die ihren verstorbenen Mann dazu nutzt, um ihre TV- und Musikkarriere zu pushen, macht mich einfach nur traurig." Dass Jasmin jetzt noch eine Single über Willis Tod veröffentlichte, heizte die Kritik der 25-Jährigen weiter an.

Sie finde Jasmins Verhalten einfach nur lächerlich, ätzte Nathalie in dem Gespräch weiter: "Es ist eine Respektlosigkeit der Familie Herren gegenüber. Die arme Familie muss so was mitansehen." Sie habe sich auch mit Willis Tochter Alessia (20) in Verbindung gesetzt, um ihr beizustehen, sagte sie abschließend.

