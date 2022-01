Verliert Anouschka Renzi (57) jetzt etwa auch ihren letzten Verbündeten im Dschungelcamp? In den vergangenen Tagen machte sich die Schauspielerin nicht gerade beliebt bei ihren Mitcampern. In der Folge vom Donnerstag zeigten sich unter anderem Tara Tabitha (28) sowie Linda-Caroline Nobat (27) ziemlich genervt von der "Küstenwache"-Darstellerin und ihren "Starallüren". Einzig und allein ihr langjähriger Freund Harald Glööckler (56) stärkte Anouschka noch den Rücken – doch das scheint sich nun zu ändern!

Nach einer erneuten Auseinandersetzung mit den anderen Dschungelcamp-Teilnehmerinnen, platzt dem Modedesigner in einer Vorschau auf RTL.de der Kragen. "Ich nehme dich die ganze Zeit in Schutz. Es ist jetzt aber ermüdend. Und wenn du jetzt auch noch sagst, ich würde gegen dich schießen, finde ich das nicht lustig", teilt er der 57-Jährigen gereizt mit. Harald habe es satt, Anouschka immer wieder in Schutz zu nehmen. "Ihr müsst auch selber mal lernen, euch ein bisschen zurückzunehmen. Alle miteinander, auch du. Du hörst auch nicht auf. Du machst immer weiter. Da muss man auch mal einen Punkt machen und dann ist gut", regt sich der Modeschöpfer auf.

Die Fans des 56-Jährigen könnte sein Sinneswandel freuen, denn wie Désirée Nick (65) vor wenigen Tagen im Promiflash-Interview verriet, habe dem Designer sein Bündnis mit der Schauspielerin nicht gutgetan. "Leider hat Harald sehr verloren, da er sich zum Schleppenträger von Frau Renzi macht", äußerte der Reality-TV-Star.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL Anouschka Renzi im Dschungelcamp 2022

RTL Anouschka Renzi und Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022

RTL Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022

