Harald Glööckler (56) zählt seit Tag eins im Dschungelcamp zu den Favoriten – aber wieso eigentlich? Inzwischen ist Halbzeit in Südafrika: Die zehn verbliebenen Kandidaten befinden sich jetzt schon seit über einer Woche im Camp. Wie die täglichen Promiflash-Umfragen zeigen, gehört der Designer Harald neben dem Rosen-Boy Filip Pavlovic (27) nach wie vor zu den Zuschauerlieblingen. Im Promiflash-Interview analysieren die Reality-TV-Stars Rafi Rachek (32) und Sam Dylan (30), wieso die Fans Glööckler so feiern!

"Weil er seit vielen Jahren im Show-Business ist und viele Zuschauer wissen wirklich: Er hat eine beschissene Kindheit erlebt und hat sein Päckchen zu tragen", lautet Rafis Theorie. Was bei den Zuschauern seiner Meinung nach ebenfalls gut ankommt? "Dass er seine Maske abgelegt hat und gezeigt hat: 'Ich kann auch anders!'" Abschließend schwärmt der Glööckler-Fan: "Er kann die Leute überraschen, die gedacht haben, dass er abbrechen würde. Er zeigt, dass er ohne unnütze Dinge im Dschungel leben kann – dass er seine ganze Schminke und die Kleidung er für ein paar Tage ablegen und das durchziehen kann."

"Ich muss auch sagen, der Glööckler ist im Vergleich zu den anderen ein Superstar. Den mal 24 Stunden am Stück zu beobachten, das ist schon etwas Besonderes! Der hat die Sympathien schon von vorneherein mit reingebracht", ist Sam überzeugt. Aber der ehemalige Prince Charming-Kandidat ergänzt: "In der Sendung enttäuscht er mich bisher ein bisschen. Er hatte ja vorher groß angekündigt, er geht da rein für die Sendezeit! Ich habe erwartet, da kommt jetzt der Phönix aus der Asche und jeden Tag gibt es nur Sendezeit über ihn." Doch laut Sam habe Harald noch nicht viel abgeliefert. "Ich möchte, dass da noch mehr von ihm kommt!"

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

Was ist eure Theorie: Warum kommt Harald im Dschungel so gut an?