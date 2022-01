Kim Gloss (29) kann ihr Glück noch immer nicht fassen! Die Musikerin lüftete am Donnerstag ein süßes Geheimnis: Nachdem es bereits spekuliert wurde, bestätigte die einstige DSDS-Kandidatin nun ihre zweite Schwangerschaft. Zahlreiche Freunde und Fans freuten sich mit der Influencerin und ihrem Mann Alexander Beliaikin. Und auch Kim ist überglücklich über ihre besonderen Umstände – vor allem, weil sie ihren Babybauch nun nicht mehr verstecken muss.

In ihrer Instagram-Story richtete die Beauty am Freitag einige Worte an ihre Follower. Kim bedankte sich für alle lieben Glückwünsche, die sie zu ihrer Schwangerschaft erhalten hatte, und erklärte weiter: "Ich bin überwältigt. Endlich muss ich meinen Bauch nicht mehr verstecken!"

Tatsächlich scheint die Mutter einer Tochter bereits seit einigen Wochen versteckt zu haben, dass sich ihre Körpermitte wölbt. So veröffentlichte die 29-Jährige seit November nur noch Bilder, die oberhalb des Bauches abgeschnitten sind – einen freien Blick auf Kims Figur bekamen die Fans nicht.

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit ihrem Partner Alexander

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss mit Babybauch

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Influencerin

