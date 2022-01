Ihre Fans sind außer sich vor Freude! Kim Gloss (29) sorgte gerade mit einem verräterischen Post in den sozialen Netzwerken für Furore: Auf dem Schnappschuss schien deutlich ein Babybauch erkennbar zu sein. Kurz darauf sorgte die Influencerin dann für süße Gewissheit – Kim ist wirklich erneut schwanger! Doch hätten ihre Follower schon viel früher auf die Neuigkeiten aufmerksam werden können? Die Beauty hatte nämlich schon lange kein Bauch-Pic mehr geteilt.

Zum letzten Mal zeigte Kim ihre Körpermitte nämlich auf einem Instagram-Post vom 29. November. Darauf trägt die TV-Bekanntheit ein bauchfreies Top, das den Blick auf ihren Bauch freigibt – von einer Schwangerschaft ist da noch nichts zu sehen! Seitdem teilte die Brünette auffällig oft Throwbacks oder Close-ups von ihrem Gesicht. Versteckte Kim ihren wachsenden Babybauch hier schon?

Versteckspiel hin oder her, Kims Fans freuen sich nach wie vor mit ihrem Star. Unter dem Bild, auf dem sie ihre Kugel zum ersten Mal ganz bewusst in Szene setzte, mehren sich die Kommentare stetig. "Wow! Das ist so schön, freu mich für euch!", schrieb eine begeisterte Userin.

Instagram / alex.bel23 Kim Gloss und Alexander Beliaikin auf den Malediven

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss im November 2021

Instagram / kim_glossofficial Kim Gloss, Reality-TV-Bekanntheit

