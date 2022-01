Am Donnerstag stand ein wichtiges Ereignis für Nadya Suleman (46) an! Die sogenannte "Octomom" ist stolze Mutter von insgesamt 14 Kindern. Nach ihren sechs Kindern brachte die TV-Bekanntheit 2009 mithilfe einer künstlichen Befruchtung Achtlinge zur Welt. In den darauffolgenden Jahren machte sie durch ihren Porno-Dreh und ihre dubiosen Geschäfte viele Schlagzeilen, bevor sie sich 2016 dazu entschied, ihr Leben komplett umzukrempeln. Jetzt hatte Nadya, die mittlerweile auch unter dem Namen Natalie bekannt ist, allen Grund zu feiern: Ihre Achtlinge sind 13 Jahre alt geworden!

Auf ihrem Instagram-Account widmete die 46-Jährige ihren Kids einen Geburtstagruß. Sie teilte ein Throwback-Pic, auf denen sie gemeinsam mit ihnen auf der Couch sitzt – und richtete darunter ein paar herzergreifende Worte an ihren Nachwuchs. "Alles Gute zum 13. Geburtstag Nariyah, Isaiah, Maliyah, Jeremiah, Noah, Josiah, Jonah und Makai! [....] Ich weiß nicht, was ich getan habe, um es zu verdienen, so reichlich gesegnet zu werden. Ich liebe euch", schwärmte Nadya.

Zusätzlich machte die 46-Jährige in ihrem Posting klar, wie stolz sie auf ihre Kids ist. "Ihr alle entwickelt euch zu den freundlichsten, bescheidensten, dankbarsten und liebevollsten Menschen, die ich je gekannt habe", notierte sie. Jeder ihrer Sprösslinge sei auf seine eigene Art und Weise eine große Bereicherung für Nadya.

Instagram / nataliesuleman Nadya Suleman und ihre Kinder, 2020

Getty Images "Octomum" Nadya Suleman mit ihren Kindern im November 2010 in West Hollywood

Getty Images "Octomum" Nadya Suleman im Mai 2010 in Kalifornien

