Eric Stehfest (32) erhebt schwere Vorwürfe gegen Harald Glööckler (56)! An Tag zehn im Dschungelcamp flogen mal wieder die Fetzen. Auch der ehemalige GZSZ-Star legt sich immer wieder mit seinen Mitcampern an – und beschuldigt sie beispielsweise, in der Show nicht ihr wahres Gesicht zu zeigen. Im Dschungeltelefon wetterte Eric nun gegen seinen Konkurrenten Harald: Laut ihm erzählt der Modeschöpfer im Camp nur Fake-Geschichten!

"Ich hatte darüber gesprochen, dass es hier Energien gibt, die mich blockieren und die mich belasten", begann der Schauspieler im Einzelinterview zu erzählen. Mittlerweile wisse er, dass er sich im Camp auf die falschen Personen konzentriert habe. "Und zwar hat sich Harald gerade versprochen, er hat sich geoutet: Er hat mir gesagt, dass alles, was er hier erzählt, das sind Fake-Geschichten", meinte Eric. Das sei für ihn natürlich ein absolutes No-Go! Tatsächlich war in einer weiteren Szene zu sehen, wie der 56-Jährige seinem Mitkandidaten am Lagerfeuer zuflüsterte: "Glaube nicht alles, was ich dir erzähle. Ich rede nur Unsinn." Doch worauf sich der Unternehmer dabei genau bezog, ist nicht bekannt.

Die Twitter-User scheinen jedenfalls nicht viel von Erics Anschuldigungen im Dschungeltelefon zu halten. "Dass gerade Harald der Auslöser für Erics Empörung über Falschheit und Scheinheiligkeit ist, das kannst du dir nicht ausdenken", schrieb nur einer von vielen Nutzern auf der Social-Media-Plattform.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus" auf RTL+.

RTL / Stefan Menne Eric Stehfest im Dschungelcamp

RTL/ Stefan Menne Eric Stehfest, Anouschka Renzi und Harald Glööckler im Dschungelcamp

RTL Harald Glööckler im Dschungelcamp 2022

