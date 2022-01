Gestern waren Manuel Flickinger (33) und Filip Pavlovic (27) im Dschungelcamp sehr erfolgreich in ihrer Essensprüfung: Nur zweimal konnten die beiden Datingshow-Teilnehmer den Dschungel-Fraß nicht schlucken und sammelten so sieben von neun Sternen. An Tag zehn nominierten die Promis daraufhin die einzigen beiden Camper, die sich noch nicht im Kampf um die Essensrationen beweisen konnten. Eric Stehfest (32) und Peter Althof (66) sollten bei "Schluss mit lustig" ordentlich Sterne einsammeln. Doch dann kam alles ganz anders...

Der Name der Prüfung war hier offensichtlich Programm. Die beiden sollten in einen Käfig gesperrt werden, der komplett im Fluss versenkt wurde. Nur wenn sie rechtzeitig alle Schlösser gelöst hätten, wären die vollen acht Sterne gewonnen – ansonsten gibt es null. Doch schon zu dem Versuch kam es gar nicht: Noch vor Beginn der Prüfung sprach Eric die magischen Worte "Ich bin ein Star, holt mich hier raus!". Er sei nicht bereit, für die Menschen im Camp Essen zu erspielen. "Es gibt hier Menschen, die frei heraus sagen, dass sie mich richtig scheiße finden!", begründete er seine Entscheidung. Für die wolle er nicht kämpfen: "Ich habe keine Angst, aber deshalb mache ich das nicht!", stellte der ehemalige GZSZ-Darsteller klar. "Es gibt immer das erste Mal für alles. Das hatten wir noch nie", fasste Sonja Zietlow (53) das Ende der Prüfung vor ihrem Beginn zusammen.

Peter zeigte sich von Erics Verweigerung relativ entspannt, obwohl er nicht alleine antreten konnte. "Ich bin mit ihm hierher gegangen, dann muss ich mich auch solidarisch erklären", blieb er trotz Erics egoistischer Entscheidung ruhig. "Ich gehe mit meinem Krieger wieder zurück und diskutiere das noch mal mit ihm durch", erklärte der Bodyguard. Immerhin: Eric hatte bei den letzten Abendessen auch nie mitgegessen, sondern sich nur von Reis und Bohnen ernährt. "Ich will nicht in eine Bringschuld kommen für Menschen, die mir nicht guttun", erklärte er seine Diät.

